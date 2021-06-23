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Помер легендарний гравець Динамо та Карпат

Сьогодні 09:29 754 0
Ярослав Думанський пішов з життя у віці 61-го року
Помер легендарний гравець Динамо та Карпат

Джерело - Чемпіон.

У віці 61 року помер майстер спорту міжнародного класу Ярослав Думанський.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Колишній півзахисник розпочинав свою кар'єру в івано-франківському Спартаку, пограв у Динамо, Карпатах та Металісті п'ять, чотири та один сезони відповідно. З киянами Думанський ставав чемпіоном СССР-1981 і здобував Кубок Союзу-1982.

У фіналі Мундіалю U-20 1979-го Думанський виводив збірну СРСР проти Аргентини Дієґо Марадони. Команда Ярослава тоді поступилась – 1:3.

Після завершення кар'єри він працював дитячим тренером у рідному Івано-Франківську, а в останні роки життя таксував.

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