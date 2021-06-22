Угода розрахована на рік

Рух і захисник Роман Гагун домовилися про продовження співпраці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 27-річним гравцем розрахована до літа 2022 року.

Гагун приєднався до Руху в жовтні минулого року. У сезоні 2020/21 захисник провів 15 матчів за львівський клуб, який не відзначившись результативними діями.

Раніше Рух підписав колишнього голкіпера Олександрії Юрія Паньківа.

Рух посів десяте місце в УПЛ 2020/21. Новий сезон в чемпіонаті України стартує 25 липня.