Джерело - sportarena.com.
Рух і захисник Роман Гагун домовилися про продовження співпраці.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода з 27-річним гравцем розрахована до літа 2022 року.
Гагун приєднався до Руху в жовтні минулого року. У сезоні 2020/21 захисник провів 15 матчів за львівський клуб, який не відзначившись результативними діями.
Раніше Рух підписав колишнього голкіпера Олександрії Юрія Паньківа.
Рух посів десяте місце в УПЛ 2020/21. Новий сезон в чемпіонаті України стартує 25 липня.