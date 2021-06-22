Стали відомі суперники Динамо на зборах у Швейцарії

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо проведе два тренувальні збори у Швейцарії.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
На перший збір "біло-сині" відправляться 28 червня. Під час збору команда зіграє чотири контрольні матчі.
Суперники Динамо на першому зборі:
1 липня Базель (Швейцарія)
3 липня Лозанна (Швейцарія)
5 липня Cуперник уточнюється
7 липня Люцерн (Швейцарія)
У день четвертого контрольного матчу динамівці повернуться до Києва і отримають кілька вихідних.
Другий тренувальний збір в Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще 4 матчі:
Другий збір:
10 липня Серветт" (Швейцарія)
14 липня Сьон (Швейцарія)
17 липня Ніцца (Франція)
20 липня Атлетик Більбао (Іспанія)