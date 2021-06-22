Стали відомі суперники Динамо на зборах у Швейцарії

Динамо проведе два тренувальні збори у Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На перший збір "біло-сині" відправляться 28 червня. Під час збору команда зіграє чотири контрольні матчі.

Суперники Динамо на першому зборі:

1 липня Базель (Швейцарія)

3 липня Лозанна (Швейцарія)

5 липня Cуперник уточнюється

7 липня Люцерн (Швейцарія)

У день четвертого контрольного матчу динамівці повернуться до Києва і отримають кілька вихідних.

Другий тренувальний збір в Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще 4 матчі:

Другий збір:

10 липня Серветт" (Швейцарія)

14 липня Сьон (Швейцарія)

17 липня Ніцца (Франція)

20 липня Атлетик Більбао (Іспанія)