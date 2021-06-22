і Еммануель Бонавентуре змінив клуб

Колишній нападник Зорі Еммануель Бонавентуре Денніс перейшов в англійський Вотфорд.

Сума трансферу не розголошується. 23-річний футболіст належав бельгійському Брюгге, а минулий сезон він завершував у німецькому Кельні, де грав на правах оренди.

У цілому в сезоні-2020/21 нігерієць відзначився 2 голами і 4 результативними передачами в 23 поєдинках на клубному рівні.

Вотфорд за підсумками минулої кампанії посів друге місце в Чемпіоншипі й здобув путівку в англійську Прем'єр-лігу на наступний сезон.