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Олександрія переграла Інгулець у контрольному матчі

Сьогодні 19:55 210 0
У матчі обидва тренерські штаби залучили чимало потенційних новачків
Олександрія переграла Інгулець у контрольному матчі
#Олександрія, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до сезону 2021/2022 футболісти Олександрії провели перший контрольний матч.

Суперником був ФК Інгулець (Петрове). Поєдинок завершився перемогою олександрійців - 2:1.

Перший тайм пройшов з невеликою перевагою господарів поля. Рахунок після чудової передачі Еміля Мустафаєва відкрив потенційний новачок олександрійців, який перебуває на перегляді. Подвоїв рахунок Андрій Новіков, влучним ударом завершивши зусилля партнерів. На другий тайм обидві команди вийшли значно оновленими складами. На його початку гостям вдалося скоротити розрив у рахунку.

Контрольний матч
21 червня

Олександрія - Інгулець 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - ?, 2:0 - Новіков, 2:1 - ?

Нагадаємо, Інгулець підписав досвідченого Опанасенка.

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