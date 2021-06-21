Сторони вже погодили умови контракту

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Фіорентини хоче призначити на посаду головного тренера Вінченцо Італьяно, який очолює Спецію.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

43-річний фахівець погодив з клубом з Флоренції контракт до 2023 року з зарплатою 1,2 мільйона євро за сезон. Договір передбачає можливість продовження ще на рік.

Спеція бажає отримати за розірвання контракту з тренером відступні, які прописані в його угоді. Переговори тривають.

Раніше Фіорентину покинув Дженнаро Гаттузо. Італієць пішов з клубу вже через три тижні після призначення.