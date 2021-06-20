Доннарумма підпише контракт з ПСЖ

Джерело - Чемпiон.

Молодий голкіпер Джанлуїджі Доннарумма покине Мілан на правах вільного агента. Гравець продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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22-річний італієць завтра, 21 червня, пройде медичний огляд у Флоренції для завершення свого переходу в Парі Сен-Жермен.

Джанлуїджі Доннарумма підпише з паризьким грандом контракт до 2026 року, всі умови якого були узгоджені раніше. Фінансові деталі угоди не уточнюються.

Минулого сезону Доннарумма провів 48 матчів за свій клуб, 15 з яких завершив без пропущених м'ячів.