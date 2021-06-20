Джерело - Шахтар.

Донецький Шахтар підписав двох футболісток - Марії Денищич та Валерії Ольховської.

Актуально: Заєв очолив жіночу команду Шахтаря

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Зазначається, що Денищич виступає на позиції голкіпера, а Ольховська – центрального захисника. Команда, яку напередодні очолив Роман Заєв, розпочне підготовку до сезону першого липня.

Нагадаємо, на створення жіночої команди "гірників" спонукав стратегічний план розвитку жіночого футболу в Україні на 2020-2024 роки, затверджений Виконкомом УАФ. Згідно з ним, всі клуби УПЛ повинні мати у своїй структурі жіночі команди.