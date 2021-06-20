Маріуполь орендував голкіпера Шахтаря

ФК Маріуполь підписав голкіпера Микиту Турбаєвського.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Турбаєвський буде виступати за приазовську команду на правах оренди. Термін угоди розрахований на один сезон.

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Воротар народився 12 березня 2002 року в Донецьку. Вихованець академії ФК Шахтар.

З 2018 року виступав за юнацьку команду Шахтаря (23 матчі). У минулому сезоні Микита провів 22 гри (20 пропущених м'ячів, 8 матчів на нуль). В активі голкіпера 3 матчі за юнацьку збірну України. 19-річний Турбаєвський виступає за молодіжну збірну України (2 матчі).