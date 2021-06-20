Команда встановила історичне досягнення

Джерело - Чемпiон.

У розіграші Євроліги-2021 жіноча збірна України з пляжного футболу переграла у стиковому матчі команду Чехії й посіла п'яте місце.

Синьо-жовті вперше у своїй історії брали участь в одному з найпрестижніших турнірів континенту — Євролізі.

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Наша команда виступала у групі А разом з Іспанією, Швейцарією та Нідерландами. Українки у своєму дебютному матчі поступилися Іспанії (2:4), у другому — Швейцарії (1:6), а от у третьому здобули історичну першу перемогу — над Нідерландами (4:3). У підсумку збірна України посіла третю cходинку у групі і здобула право поборотися за п'яте місце на турнірі.

У стиковому поєдинку збірна України переграла Чехію з рахунком 2:0 і виборола п'яте місце в жіночій Євролізі-2021. Найкращим бомбардиром синьо-жовтих на турнірі стала Анастасія Кліпаченко, на рахунку якої три забиті м'ячі.