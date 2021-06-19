Інтер шукає заміну Еріксену

Інтер може позбутися Крістіана Еріксена

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Данії та Інтера Крістіан Еріксен виписали з лікарні, 29-річному футболістові імплантували дефібрилятор серця, який буде стимулювати серце і виправляти небезпечну для життя серцеву аритмію.

Про це повідомляє Calciomercato

Можливе продовження кар'єри Еріксена під великим питанням. Його шанси знову зіграти за Інтер ще нижчі: в Італії дуже строгий медичний протокол, який забороняє грати футболістам з кардіостимуляторами.

Тому, Інтер вже почав пошуки заміни Еріксену. Чемпіони Італії хочуть взяти в оренду півзахисника Манчестер Юнайтед Донні Ван де Бека. Англійський клуб хоче отримати за гравця 30 млн євро.