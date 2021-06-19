Ярмоленко хоче залишити Вест Гем - ЗМІ

Джерело - Calciomercatoweb.

Вінгер національної збірної України Андрій Ярмоленко не буде продовжувати контракт з лондонським Вест Гемом.

Про це повідомляє Calciomercatoweb.

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Угода чинна до літа 2022-го року. Поки невідомо чи Андрій покине клуб через сезон, чи “молотобійці” продадуть гравця в найближче трансферне вікно, проте він точно не залишиться у складі Вест Гему.

У минулому сезоні на рахунку Ярмоленка всього 362 хвилини у 15 матчах АПЛ. Лише одного разу Андрій виходив на поле в основному складі.

Відзначимо, що Ярмоленко уже двічі відзначився у двох стартових матчах Євро-2020.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 млн євро.