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Англія - Шотландія 0:0. Відеоогляд матчу Євро-2020

Сьогодні 08:10 315 0
Англія - Шотландія 0:0. Відеоогляд матчу Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Збірні Англії та Шотландії поділили очки в матчі  2-го туру групового етапу Євро-2020.

Матч завершився з рахунком 0:0

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група D

2 тур, 18 червня

Англія - Шотландія 0:0

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