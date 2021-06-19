Англія - Шотландія 0:0. Відеоогляд матчу Євро-2020

Джерело - Чемпiон.
Збірні Англії та Шотландії поділили очки в матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020.
Матч завершився з рахунком 0:0
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група D
2 тур, 18 червня
Англія - Шотландія 0:0
|№
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Джерело - Чемпiон.
Збірні Англії та Шотландії поділили очки в матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020.
Матч завершився з рахунком 0:0
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група D
2 тур, 18 червня
Англія - Шотландія 0:0