Леоненко: У збірної України немає класу

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко оцінив перемогу команди Андрія Шевченка над Північною Македонією (2:1) в матчі групового раунду Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Все виходило в першому таймі, внаслідок того, що у Північної Македонії не вийшло розбивати гру, взагалі безпроблемний перший тайм. Я б якраз, так і не радів би, тому що тренери повинні думати про другий тайм, тому що у нас знову герой Бущан.

При першому забитому м'ячі нашої збірної там була награна комбінація. Необов'язково було п'ятою грати, там найголовніше Караваєву потрібно було чиркнути м'яч. Тут все склалося для Андрія Ярмоленка чудово. Потрібно не забувати, що суперник ще слабкий, хто взагалі думав, що Північній Македонії можемо програти. Взагалі-то ми повинні були їх обігрувати. Суперник противний, "розбиває" гру. Північній Македонії довелося розкриватися, бо вже друга гра й очки далі вже нема де брати.

Те, що ми провалили другий тайм - ось це потрібно розбирати. У нас два моменти вийшло, тому що два гравці з Північної Македонії робили "поза грою". Я Ярмоленку казав, коли він ще був в Динамо Київ, що потрібно з м'ячем працювати. Ярмоленко зіграв в один дотик - з цього не потрібно робити "весілля", свято.

Хлопці вирішили, що у Андрія Миколайовича мало сивини, трохи не вистачає. У команди немає класу, тобі все дається легко, і тут раз інша команда вийшла під назвою "додаймо сивини" головному тренеру. Якщо в кінці матчу втратили впевненість, значить немає класу, нічого такого особливого не було в грі, голи даються, все класно, контроль м'яча, удари, напівмоменти та тут раз, після перерви виходить "інша" команда", - сказав Леоненко.