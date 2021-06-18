Ворскла вийшла з відпустки

Команда приступила до роботи

З відпустки вийшли футболісти головної команди Ворскли, які зібралися на своїй заміській базі в Марках.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

У складі відсутні легіонери (Кане, Луїзао, Тамм, Пешич), які під'їдуть пізніше. Також, у Ворсклу повернулися Максим Мельничук і Оскар Мкомола, які минулий сезон провели в оренді.

Завтра футболісти розпочинають проходження традиційного після повернення з відпустки поглибленого медичного огляду. Разом із тим хлопці займатимуться з інструктором із фітнесу.

Раніше, Ворскла дізналася потенційного суперника у Лізі конференцій.