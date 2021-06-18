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Сеньків: Фоменко отримував гроші за ігровий час Зінченка

Сьогодні 13:54 2389 0
Нібито була придумана схема Діти Фоменка
Сеньків: Фоменко отримував гроші за ігровий час Зінченка
#Фоменко, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Під час Євро-2016 тренерський штаб збірної України на чолі з Михайлом Фоменком отримував 1 тисячу доларів за кожну хвилину Олександра Зінченка на полі.

Про це заявив журналіст програми ТаТоТаке Андрій Сеньків.

"Я підтвердив цю інформацію з 6-7 джерел. У 2016 році, коли Зінченко грав за Уфу, його заграли в збірній, щоб він залишився у нашій національній команді. В результаті його взяли на Євро-2016, а Зінченко готувався до переходу в АПЛ, де потрібно мати певну кількість матчів за збірну, щоб отримати дозвіл.

І була придумана схема за участю наставника Михайла Фоменка. Була навіть така назва Діти Фоменка. Йому платили гроші, він загравав молодих футболістів, а агенти потім їх продавали або вибивали великі контракти. Такі футболісти, як Ковпак, Путівцев або Пилявський викликалися до збірної саме за такою схемою. Точно знаю, що Заваров отримав гроші за те, що пролобіював появу у збірній Валерія Федорчука.

Що стосується Зінченка і його агентів. Вони разом з Уфою звернулися до Фоменка. Тренерський штаб отримував за кожну хвилину Зінченка на полі по тисячі доларів. Він на Євро зіграв в трьох матчах. Всього 96 хвилин. Цікаво, що Зінченко не був гіршим в команді і, напевно, навіть без жодних махінацій він би поїхав, але мав би менше часу.

Ймовірно, сам Зінченко навіть не знає про всю цю історію", - сказав Сеньків.

У той час гравцеві потрібні було матчі за національну команду, щоб перебратися з Уфи в Манчестер Сіті. Зінченко перейшов в Манчестер Сіті в липні 2016 року.

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