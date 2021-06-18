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Євро-2020. Нідерланди упевнено переграли Австрію та оформили путівку до плей-оф

Сьогодні 11:30 442 0
Євро-2020. Нідерланди упевнено переграли Австрію та оформили путівку до плей-оф
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У другому турі групового етапу Євро-2020 збірна Нідерландів обіграла Австрію.

Обидві команди підходили до поєдинку маючи 3 очки після першого поєдинку, проте очевидно, що фаворитом виступали саме нідерландці.

Початок матчу був досить рівну, але все змінило пенальті у ворота збірної Австрії. Алаба наступив Дюмфрісу на ногу на самому краю штрафного майданчика. Депай потужно поклав м'яч у кут воріт! Без шансів для голкіпера.

Поєдинок не був дуже яскравим, австрійці продовжували грати надійно, а Нідерланди створювали поодинокі моменти біля воріт суперника. Депай увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.

Головна зірка збірної Австрії Давід Алаба другий матч поспіль розпочав поєдинок на позиції центрального захисника і можливо саме його не вистачало гостям в атаці.

Наприкінці першого тайму Депай мав хороший шанс оформити дубль. Ван Аанхольт виконав класне закидання на Вегхорста, той продовжив у центр на Мемфіса, який намагався у дотик пробити, але вище воріт відправив м'яч нападник.

У другому таймі ситуація на полі особливо не змінилася. Нідерландці продовжували поступово атакувати, створюючи небезпеку біля воріт суперника. Депай виконував навіс з кутового, Вегхорст скинув у центр на де Врея, який впритул пробивав, але голкіпер впорався з цим ударом. Добивання де Лігта заблокував захисник.

А на 66-й хвилині господарі подвоїли рахунок. Мален втікав у контратаку і вирішив викотити на порожні ворота на Дюмфріса, правий латераль без проблем поклав м'яч у порожні ворота.

На 80-й хвилині австрійці створили свій найнебезпечніший момент у матчі зусиллями одного гравця. Алаба наважився на дальній удар, м'яч в лічених сантиметрах від стійки пролетів.

Збірна Нідерландів упевнено переграла Австрію та оформила путівку до 1/8 фіналу. А Австрійці будуть вирішувати свою долю в поєдинку проти збірної України 21 червня.

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