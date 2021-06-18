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Навколо спорту

Маккабі хоче орендувати нападника Динамо

Сьогодні 10:54 824 0
Соль зацікавив клуб з Ізраїля
Маккабі хоче орендувати нападника Динамо
#Соль, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Ізраїльський клуб Маккабі Тель-Авів зробив офіційну пропозицію київському Динамо про перехід іспанського форварда Франа Соля.

Про це повідомляє ONE.

Ізраїльтяни хочуть взяти в оренду іспанця на один сезон, але щоб при цьому Динамо частково виплачувало зарплату гравця.

Роком раніше гравець був відданий в оренду Тенерифе до другого дивізіону Іспанії та заробив близько мільйона євро. Жовті хочуть йти за аналогічною схемою і розпочали офіційні переговори з Києвом.

Проте, Фран Соль має ще два роки контракту з київським Динамо. У Києві вважають за краще продати форварда, а не віддавати його в оренду. Переговори між сторонами будуть продовжені у спробі виробити план, який влаштує всі сторони.

У минулому сезоні Фран Соль грав в оренді за Тенерифе в Сегунді та забив 10 голів в 38 матчах.

Нагадаємо, Наполі зацікавився захисниками Динамо.

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