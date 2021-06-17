Джерело - Чемпіон.
36-річний український нападник Артем Мілевський приїхав до Бухареста, щоб підтримати збірну України на Євро-2020.
Про це повідомляє агент футболіста Олександр Панков.
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"Україна, вперед. Пацани, ми з вами", - зазначив Панков.
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У четвер, 17 червня, збірна України зіграє з Північною Македонією на Національному стадіоні Бухареста. Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.