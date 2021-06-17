Український форвард прибув до Румунії разом зі своїм агентом

Джерело - Чемпіон.

36-річний український нападник Артем Мілевський приїхав до Бухареста, щоб підтримати збірну України на Євро-2020.

Про це повідомляє агент футболіста Олександр Панков.

Актуально: Шевченко: Позитивно дивимось на гру проти Північної Македонії "Україна, вперед. Пацани, ми з вами", - зазначив Панков.

У четвер, 17 червня, збірна України зіграє з Північною Македонією на Національному стадіоні Бухареста. Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.