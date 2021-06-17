Сенсаційний камбек голкіпера став реальністю

Джерело - Чемпіон.

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон підписав контракт з Пармою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Подробиць контракту не уточнили.

Парма підготувала красиве відео для Буффона. Джіджі повертається на рідний стадіон і під воротами викопує загадкову скарбничку. В ній він знаходить плащ Супермена та воротарську форму часів своєї молодості.

Додамо, що Буффон виступав за Парму з 1994-го по 2001-й, після чого приєднався до Ювентуса. Легенда вигравав з хрестоносцями Кубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Італії. Зараз клуб переживає не найкращі часи, вилетівши з еліти у Серію В.

Раніше, Буффон мав пропозиції ще від 5-ти клубів, зокрема від Бешикташу.