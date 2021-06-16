Де Дзербі: Луческу - великий тренер

Новий головний тренер Шахтаря Роберото Де Дзербі намагатиметься якнайкраще підготувати команду до протистояння з Динамо.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Коли Луческу працював у Брешії, я кожні вихідні, кожен матч проводив у фанатському секторі Брешії – це найспекотніше місце на трибунах.

Луческу – великий тренер, маестро за його досвідом та майстерністю. І для мене протистояння з таким міцним наставником буде додатковим стимулом виявити себе з найкращого боку.

Намагатимусь підготувати свою команду якнайкраще до матчів з Динамо. Знаю, наскільки вони важливі", - відзначив Де Дзербі.