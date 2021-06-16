Динамо відпустило чемпіона світу

Гравець став вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Динамо Владислав Кучерук достроково покинув розташування "біло-синіх".

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Контракт Кучерука був розрахований ще на один сезон, але сторони його розірвали. Тепер Владислав став вільним агентом. Минулий сезон кіпер провів на правах оренди у Колосі, за ковалівців він провів 8 матчів, три з яких відстояв на нуль.

Владислав Кучерук є вихованцем Динамо і викликався в молодіжні збірні України. Зокрема, у складі "синьо-жовтих" U-20 він став чемпіоном світу в 2019 році. На турнірі кіпер зіграв один поєдинок проти Колумбії у чвертьфіналі (1:0).

Нагадаємо, Наполі зацікавився захисниками Динамо.