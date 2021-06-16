Євро-2020. Росія дотисла Фінляндію та наблизилася до виходу в плей-оф

Поєдинок завершився з мінімальним рахунком 1:0

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В чемпіонату Європи з футболу Фінляндія у Санкт-Петербурзі поступилася Росії.

Для збірної Росії цей поєдинок був неймовірно важливим, адже втрата очок майже руйнувала надії одного з господарів турніру на вихід до плей-оф.

Проте на перших хвилинах ми побачили не бажання Росії забити гол, а взяття воріт від фінів. Йоел Пог'янпало відкрився під передачу з правого флангу і пробив головою точно у дальній кут. Але цей гол скасували через положення поза грою.

З цього моменту і практично до кінця матчу збірна Фінляндії грала у фірмовому стилі - надійна гра в обороні та надія на контратаки.

На 10-й хвилині у росіян стався перший небезпечний момент. Міранчук прийняв м'яч у штрафному майданчику і покотив під удар Оздоєву, який в дотик пробив вище воріт.

Через 15 хвилин стався неприємний епізод за участі правого оборонця збірної Росії Маріо Фернандеса. Натуралізований росіянин після верхової боротьби в штрафному майданчику невдало приземлився на спину і зазнав ушкодження. Його замінив Караваєв.

Росія продовжувала насідати на ворота суперника і наприкінці першого тайму вийшла вперед. Міранчук отримав м'яч у штрафному майданчику і елегантно пробив у верхній кут, не залишаючи шансів Градецькому.

Другий тайм також розпочався з стрімкої атаки збірної Фінляндії. Пуккі класно втікав у контратаку, але Дівєєв класно у підкаті зіграв і не дозволив фіну влучно пробити.

Проте індивідуальної майстерності номінальних господарів не вистачало, щоб створювати гостроту біля воріт російської збірної.

На 72-й хвилині росіяни спромоглися створити ще один гольовий момент. Кузяєв класно пробивав у дальній кут воріт, але Градецький у чудовому стрибку перевів м'яч на кутовий.

Надалі росіяни грали на результат, а фінська команда просто не могла щось створити біля воріт суперника.

Збірна Росії здобула дуже важливу перемогу та серйозно претендує на вихід до 1/8 Євро. А от фіни будуть вирішувати свою долю в поєдинку зі збірної Бельгії, хоча якщо Данія так і не переможе на цьому чемпіонаті Європи, то фінська збірна зможе претендувати на вихід до плей-оф з третього місця.