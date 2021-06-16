Кривбас підписав півзахисника Інгульця

Клуб підписав другого новачка у літнє міжсезоння

Джерело - ФК Кривбас.

Криворізький Кривбас підписав контракт із досвідченим 28-річним півзахисником Артемом Щедрим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Артем народився 9 листопада 1992 року в Бериславі Херсонської області, є вихованцем ДЮСШ Олімпік Донецьк (до 2008 року) та ДЮФШ Динамо ім. В. Лобановського (2008-2009). Зріст - 182 см, вага - 79 кг. Минулий сезон фланговий півзахисник виступав у петровському Інгульці, зігравши 16 матчів (3 попередження).

В УПЛ дебютував 27 квітня 2013 року в складі Волині у матчі проти запорізького Металурга (0:0), зігравши перші 45 хвилин.

У Інгульці виступав з 2018 року. Також у професійній кар’єрі Артема: Динамо Київ (дубль) (2009-2010) - 12 матчів, Динамо-2 Київ (2009-2012) - 26, Волинь Луцьк (2011-2014) - 1, Волинь Луцьк (дубль) (2011-2014) - 50/12 голів, Зірка Кропивницький (2014-2017) - 74/9, Олександрія (2017-2018), Олімпік Донецьк (2017-2018) - 7/1, Олімпік Донецьк (дубль) (2017-2018) - 1, СК Дніпро-1 (2018-2019) - 17.

Викликався до збірних України: U-17 (2008) - 6, U-19 (2010-2011) - 5.

Раніше, Кривбас підписав колишнього захисника Десни.