France Football - про збірну Росії на Євро: Нам шкода цих росіян

Збірна Бельгії розгромила команду Росії в першому турі групового етапу Євро-2020.

Авторитетний портал France Football опублікував матеріал, присвячений цьому матчу.

"Нам шкода цих росіян. Мало бажання, мало вміння, мало впевненості і, головне, почуття жахливої неповноцінності в порівнянні з Бельгією. У голах Шунін проявив себе катаклізмом, але він не єдиний. Особлива згадка про нещасного Черишева, який вийшов на поле на 29-й хвилині гри, щоб пробігтися і піти з поля на 63-й... Символічно", - йдеться у матеріалі.