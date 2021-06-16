Траоре відмовився продовжувати контракт з Аяксом

Джерело - isport.ua.
Форвард Аякса Лассіна Траоре не став продовжувати контракт з нідерландським клубом.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Нападник хоче покинути команду в літнє трансферне вікно. Чинний контракт Траоре з Аяксом діє до кінця червня 2022 року.
Відзначається, що донецький Шахтар зацікавлений в придбанні гравця. Гірники хочуть запропонувати футболістові контракт до 2026 року.
У минулому сезоні Траоре провів 11 ігор за Аякс в чемпіонаті Нідерландів, в яких забив два голи і виконав одну гольову передачу.
Раніше, гравці Шахтаря вийшли з відпустки.