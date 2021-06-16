Заховайло: Метал замінить Металіст 1925 в УПЛ

Питання вирішене на 90%

Джерело - Чемпіон.

Харківський Метал замінить Металіст 1925 в новому сезоні чемпіонату України.

Про це заявив футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

"Ярославський з Металом буде в цьому сезоні в Прем'єр-лізі України. Замінить Металіст 1925. Поки рішення остаточного немає, все в процесі переговорів. У найближчі чотири дні будемо чекати вирок. Схоже, що на 90% питання вирішене", - зазначив Заховайло.

Агенту у коментаріях зробили зауваження щодо правдивості інформації, на що Заховайло дав таку відповідь:

Нагадаємо, що Метал виграв свою групу Другої ліги і піднявся в Першу.

Металіст-1925 став одним з трьох новачків УПЛ сезону 2021/22. Команда є в календарі, отримала атестат і затверджена учасником майбутнього чемпіонату.