Євро-2020. Зіркова Франція переграла Німеччину та розпочала свій шлях до трофея

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції у Мюнхені обіграла Німеччину у першому турі групи F.

Чинні чемпіони світу підходили до цього поєдинку не просто у якості фаворитів на перемогу, а як головні претенденти на здобуття трофею Євро-2020.

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На перших хвилинах м'яч під свій контроль забрали саме німці. Вже на 4-й хвилині міг статися перший небезпечний момент. Кроос подавав зі штрафного, Хуммельс зумів пробити головою, але м'яч полетів вище воріт.

Проте згодом ініціатива повністю перейшла до гравців збірної Франції. Свій шанс мав Кіліан Мбаппе. Француз класно змістився у центр і пробивав по воротах, але Ноєр урятував свою команду перевівши м'яч на кутовий.

А на 20-й хвилині підопічні Дід'є Дешама відкрили рахунок у матчі. Погба виконав шедевральне закидання у штрафний майданчик на Ернандеса, лівий захисник зробив простріл на Мбаппе, але Хуммельс зачепив м'яч та перевів його у свої ворота.

Німеччина швидко відповіла ударом Мюллера після подачі від Гозенса.

Надалі команди по черзі контролювали м'яч та намагалися створювати позиційні атаки. Одна з таких могла успішно завершитися голом у ворота збірної Франції. Гозенс виконував простріл з лівого флангу, Гнабрі продовжив далі на Гюндогана, який з льоту пробивав, але м'яч трохи повз ворота пішов.

Перша половина завершилася з мінімальною перевагою французів, хоча підопічні Лева теж проводили непогані атаки та створювали гостроту біля воріт суперника.

Друга половина розпочалася з гольового моменту збірної Франції. Мбаппе класно розрізав оборону збірної Німеччини передачею на Рабйо. Адріан у ближній кут пробивав потужно, але влучив у стійку.

Відповідь від німців не змусила себе чекати. Гозенс виконував класну подачу у штрафний майданчик, Гнабрі один знаходився і з льоту наносив удар, але м'яч полетів вище воріт.

У середині другої половини гри Кіліан Мбаппе неймовірним обвідним ударом забив один з найкращих голів на турнірі. Але боковий арбітр зафіксував офсайд.

Згодом у французького вінгера була ще одна нагода відзначитися. Кіліан Мбаппе втікав від Хуммельса сам на сам з Ноєром, але в останній момент захисник збірної Німеччини відібрав м'яч у підкаті.

Наприкінці поєдинку Франція забила ще один гол, проте і він був скасований через офсайд. Погба видав пас у розріз на Мбаппе, той втік до штрафного майданчику і прострілив на Бензему, який забив у порожні ворота. Саме передача на Кіліана стала приводом для скасування взяття воріт.

Поєдинок завершився з мінімальною перевагою французької збірної, хоча було помітно, що підопічні Дід'є Дешама були здатні на більш упевнену перемогу. Французи, як і інші головні претенденти на титул продемонстрували свою готовність до боротьби за трофей.

Збірна Німеччини у той же час вперше в історії зазнала поразки в стартовому мачті Євро і наразі підопічні Лева не виглядають як команда, яка може виграти цей чемпіонат Європи.

Нагадаємо, визначено найкращого гравця матчу Франція - Німеччина.