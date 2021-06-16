Вовчанськ може заявитися у Другу лігу

Аматорську команду очолює колишній гравець Металіста

ФК Вовчанськ з Харківської області може заявитися в Другу лігу на сезон 2021/22.

Про це повідомляє Sport Arena.

Вовчанськ виступає в чемпіонаті України серед аматорів. Головний тренер команди - колишній гравець Металіста Андрій Березовчук.

До Другої ліги також планують заявитися: Карпати (головний тренер Андрій Тлумак), МФА (Мукачево), ЛНЗ (Черкаси-Лебедин), Лівий Берег (Київ), Любомир (Ставище), АФСК (Київ), ФК Суми, Скорук (Нікопольський район), СК Полтава і Вікторія.

Також на вихід у Другу лігу претендує ФК Тростянець. Розглядається участь в чемпіонаті і других команд Руху, ПФК Львів, Кривбасу.