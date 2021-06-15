Ребров пояснив перехід в Аль-Айн

Український тренер Сергій Ребров погодився очолити Аль-Айн із ОАЕ, оскільки перед клубом стоять максимальні завдання.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Аль-Айн - найтитулованіший клуб в ОАЕ. У минулому сезоні він виступив не зовсім вдало, зайняв шосте місце в чемпіонаті, але я бачу там перспективи і вважаю, що це хороший вибір. Докладу всіх зусиль, щоб повернути команду на вершину турнірної таблиці.

Я на це сподіваюся. У будь-якому регіоні працювати не так просто. Думаєте, в Будапешті було легко? Ні. Але у нас вийшло щось виграти, чогось досягти. Хто ж знав, що ситуація складеться таким чином. Скажу вам одне: коли ти працюєш, завжди складно. Але я труднощів не боюся і вибираю клуби з максимальними амбіціями. Команди, які хочуть перемагати в кожному поєдинку. Дуже радий, що в цьому ми зійшлися з господарем "Аль-Айна", - сказав Ребров.