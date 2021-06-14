Анчелотті готовий відпустити Луніна в Кадіс

Андрій Лунін може змінити клуб

Український воротар Реала Андрій Лунін влітку хоче покинути мадридський клуб, щоб отримувати регулярну ігрову практику.

Про це повідомляє Don Balon.

Якщо раніше передбачалося, що "бланкос" будуть готові відпустити Луніна в Серію А, то зараз керівництво Реала знову налаштоване залишити українського кіпера в Ла-Лізі.

Купівля Луніна була особистою ініціативою президента Реала Флорентіно Переса, і той, як і раніше вірить, що українець зможе стати ключовим кіпером мадридців, а поки потребує ігрової практики у Ла-Лізі.

Інтерес до Луніна проявляє Кадіс, який буде готовий орендувати українця, і новоспечений коуч Реала Карло Анчелотті не проти цієї угоди.