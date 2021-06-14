Анчелотті готовий відпустити Луніна в Кадіс

Джерело - sport.ua.
Український воротар Реала Андрій Лунін влітку хоче покинути мадридський клуб, щоб отримувати регулярну ігрову практику.
Про це повідомляє Don Balon.
Якщо раніше передбачалося, що "бланкос" будуть готові відпустити Луніна в Серію А, то зараз керівництво Реала знову налаштоване залишити українського кіпера в Ла-Лізі.
Купівля Луніна була особистою ініціативою президента Реала Флорентіно Переса, і той, як і раніше вірить, що українець зможе стати ключовим кіпером мадридців, а поки потребує ігрової практики у Ла-Лізі.
Інтерес до Луніна проявляє Кадіс, який буде готовий орендувати українця, і новоспечений коуч Реала Карло Анчелотті не проти цієї угоди.