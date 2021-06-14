Циганик спростував конфлікт між Ярмоленком та Марлосом

У збірній України не було конфлікту між Андрієм Ярмоленком і Марлосом після матчу з Нідерландами.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Не було ніякого конфлікту, не чув такої інформації. Я поспілкувався з багатьма людьми, які вчора були присутні в роздягальні. Ніякого конфлікту не було. Ярмоленко на правах капітана підбадьорив деяких футболістів, комусь щось підказував. І це правильно, тому що він найдосвідченіший футболіст, найавторитетніший. Звичайно, він має право щось висловити. Гравці подякували один одному за гру і зі стриманим оптимізмом пішли далі", - сказав Циганик.