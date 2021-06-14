Джерело - isport.ua.
Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон не збирається завершувати кар'єру.
Про це розповів сам футболіст.
"Мені було потрібно два тижні, щоб зупинитися і розкласти все по поличках, зрозуміти, зупинятися чи ні. Я вирішив, що продовжу грати ще як мінімум рік.
У мене є хороші пропозиції від команд, які гратимуть в Лізі чемпіонів, але я відмовився від можливості виграти Лігу чемпіонів, бувши гравцем другого плану. Я вже відчув це в Ювентусі. У мене є варіант повернення до витоків, я розглядаю його", - відзначив Буффон.
Нагадаємо, 43-річний голкіпер покинув Ювентус після закінчення сезону-2020/21.
Нагадаємо, Буффон може повернутися до Парми.