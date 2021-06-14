Де Дзербі пояснив перехід у Шахтар

Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі хоче рости, як тренер в українському клубі.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Хочу зростати. У Сассуоло, вважаю, досяг своєї найвищої точки в проєкті. Я маю намір навчитися проводити по три матчі на тиждень з командою, де багато іноземців, впоратися з новою для мене мовою. Хочу освоїти англійську мову на високому рівні.

Шахтар мені здався найбільш близьким до мого бачення футболу. Ніхто інший не дав мені гарантію, що я можу розвивати його далі.

Я дзвонив Фонсеці, з яким у мене фантастичні відносини, дуже поважаю його. Я дозволив йому ввести мене в невідому реальність. Ніхто, крім тих, хто вже працював в Шахтарі, не зміг би зробити для мене повний огляд того, що чекає.

В Італії у мене були деякі контакти, але я вирішив поїхати в Україну. Хтось писав, що я зробив це заради грошей. Це маячня. Якби я залишився в Італії - заробив би приблизно ті ж гроші", - сказав Де Дзербі.