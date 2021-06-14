 Де Дзербі пояснив перехід у Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Сьогодні 10:00 5812
Євро-2020. Україна - Нідерланди: рекорди та факти
Сьогодні 13:00 508
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:04 6100
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Цуренко втратила 23 позиції
Сьогодні 09:43 113647
Євро-2020. Україна в драматичному матчі заслуговано поступилася Нідерландам
Сьогодні 08:30 1162
Збірна України поступилася Нідерландам, Австрія перемогла Північну Македонію та інші новини
Сьогодні 08:00 1887
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 04:21 9621 1
Нідерланди - Україна 3:2: огляд матчу
Сьогодні 03:50 2862 2
Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020
Вчора 23:52 16102 29
Євро-2020. Нідерланди - Україна 3:2. Як це було
Вчора 23:52 54626 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:24 942
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна Стас Лысак
Сьогодні 16:30 312
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:30 1676
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:18 287
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Сьогодні 10:00 5788
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
Вчора 23:44 666
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
Вчора 23:39 1416
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів Віктор Слюсаренко
Вчора 23:34 2898
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 23:21 612
Вейналдум відкрив рахунок у матчі Нідерланди - Україна
Вейналдум відкрив рахунок у матчі Нідерланди - Україна Віктор Слюсаренко
Вчора 23:12 755
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Вчора 14:28 1240
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Вчора 13:13 1454
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Вчора 11:13 4289 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 11:00 1001
Збірна України підтримала Крістіана Еріксена
Збірна України підтримала Крістіана Еріксена Андрій Твердохліб
Вчора 09:15 584
Прямі трансляції
Навколо спорту

Де Дзербі пояснив перехід у Шахтар

Сьогодні 16:44 346 0
Де Дзербі прокоментував перехід у Шахтар
Де Дзербі пояснив перехід у Шахтар
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі хоче рости, як тренер в українському клубі.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Хочу зростати. У Сассуоло, вважаю, досяг своєї найвищої точки в проєкті. Я маю намір навчитися проводити по три матчі на тиждень з командою, де багато іноземців, впоратися з новою для мене мовою. Хочу освоїти англійську мову на високому рівні.

Шахтар мені здався найбільш близьким до мого бачення футболу. Ніхто інший не дав мені гарантію, що я можу розвивати його далі.

Я дзвонив Фонсеці, з яким у мене фантастичні відносини, дуже поважаю його. Я дозволив йому ввести мене в невідому реальність. Ніхто, крім тих, хто вже працював в Шахтарі, не зміг би зробити для мене повний огляд того, що чекає.

В Італії у мене були деякі контакти, але я вирішив поїхати в Україну. Хтось писав, що я зробив це заради грошей. Це маячня. Якби я залишився в Італії - заробив би приблизно ті ж гроші", - сказав Де Дзербі.

Раніше, гравці Шахтаря вийшли з відпустки.

Коментарі ()