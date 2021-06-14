Ребров: З Іспанією все було набагато гірше

У стартові хвилини матчу Нідерланди - України було присутнє хвилювання.

Так вважає український тренер Сергій Ребров.

"Перший поєдинок на такому турнірі завжди складно грати. Було помітно, що у стартові хвилини було присутнє якесь хвилювання, але порадувало, що команда, незважаючи на всі складні ситуації, дотримувалася тактики по ходу всього матчу. Я добре пам'ятаю наш дебют на чемпіонаті світу 2006 року - нам тоді було набагато складніше. У зустрічі з Іспанією все виявилося набагато гірше (у першому матчі на ЧС-2006 Україна програла Іспанії з рахунком 0:4 — прим. ред.)

Добре, що команда знайшла в собі сили переломити хід поєдинку із Нідерландами, і Андрій Ярмоленко забив красивий м'яч, який додав упевненості. Але потім трохи не пощастило. Я думаю, що всі розуміли: в цьому матчі у нас був шанс зачепитися за очки, але все буде вирішуватися в останніх двох іграх. Найважливіше, що ми побачили — у нас є команда. І ця команда дуже організована. Нічого страшного в такій поразці я не бачу", — зазначив Ребров.