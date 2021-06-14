У Росії поліція відібрала український прапор у вболівальника

У фан-зоні російського Санкт-Петербурга в українського вболівальника поліція відібрала синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє Чемпіонат.

"Коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося, він відповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни не дай бог не докопалися", - розповів український уболівальник Арсеній, який дивився матч Нідерланди — Україна з фанзони в Санкт-Петербурзі.