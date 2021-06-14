У новачка УПЛ виник серйозний конфлікт через висловлювання одного з керівників

Офіційні заяви від імені футбольного клубу Металіст-1925 можуть давати лише генеральний директор Ярослав Вдовенко та виконавчий директор Андрій Недєлін.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Причиною такого рішення у керівництва харківського клубу стали заяви глави наглядової ради Сергія Стороженка, які він зробив в інтерв'ю одному з українських ресурсів.

У ньому колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації змішав чисто футбольні справи з політикою.

Як повідомили в ФК Металіст-1925 сайту ProSport клуб жодним чином не хоче ототожнювати себе з будь-якої політичної силою і саме це спонукало керівників харківської команди зробити заяву на своєму офіційному сайті.