Стали відомі суперники Шахтаря на зборі в Австрії

Джерело - Чемпiон.
З 22 червня до 10 липня Шахтар проведе перший міжсезонний збір у Австрії.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Уже відомі чотири команди, з якими помаранчево-чорним доведеться зустрітись у контрольних матчах. Першим суперником стане Санкт-Йоганн з Тірольської регіональної ліги. Потім команда Роберто Де Дзербі зіграє з польським Ракувом, німецькими Тюркгюджю та Шальке.
Розклад контрольних матчів
30 червня, 18:00. Шахтар – Санкт-Йоганн(Санкт-Йоганн-ін-Тіроль, Австрія)
4 липня, 18:00. Шахтар – Ракув (Ченстохова, Польща)
5 липня, 18:00. Шахтар – Тюркгюджю (Мюнхен, Німеччина)
9 липня, 19:00. Шахтар – Шальке (Гельзенкірхен, Німеччина)