Стали відомі суперники Шахтаря на зборі в Австрії

Джерело - Чемпiон.

З 22 червня до 10 липня Шахтар проведе перший міжсезонний збір у Австрії.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Уже відомі чотири команди, з якими помаранчево-чорним доведеться зустрітись у контрольних матчах. Першим суперником стане Санкт-Йоганн з Тірольської регіональної ліги. Потім команда Роберто Де Дзербі зіграє з польським Ракувом, німецькими Тюркгюджю та Шальке.

Розклад контрольних матчів

30 червня, 18:00. Шахтар – Санкт-Йоганн(Санкт-Йоганн-ін-Тіроль, Австрія)

4 липня, 18:00. Шахтар – Ракув (Ченстохова, Польща)

5 липня, 18:00. Шахтар – Тюркгюджю (Мюнхен, Німеччина)

9 липня, 19:00. Шахтар – Шальке (Гельзенкірхен, Німеччина)