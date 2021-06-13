Палкін анонсував новий трансфер Шахтаря

Шахтар, не збирається зупинятись лише на підписанні бразильського хавбека Бенфіки Педрінью.

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Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми завжди інвестували у футболістів і завжди отримували результат від наших інвестицій. Ви ж чудово розумієте, що коли не інвестувати, то нічого й не буде. Сьогодні наше головне завдання й мета – досягти серйозних результатів у Лізі чемпіонів. Уся концентрація – на цьому напрямі. Я сподіваюсь, наступного тижня буде ще один трансфер. Чекайте і все почуєте", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.