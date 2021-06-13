Російський депутат: збірну могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу

На результат матчу між збірними Росії та Бельгії (0:3) на Євро-2020 вплинули зовнішні чинники.

Так вважає лідер партії Комуністи Росії Сергій Малінковіч.

"Рахунок 0:3 для мене шокуючий. Дуже сильно підвели хлопці в день Росії. Звичайно, вся збірна знала про цей день, тому вони повинні були краще готуватися.

Моя версія така: збірну Росії перед матчем з Бельгією могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу. Ми не знаємо, в якому стані вони виходили на поле. Тренер же не ідіот, він не хоче втрачати своє місце. І, я впевнений, з ним напевно була проведена бесіда на найвищому рівні. Але так продути ...

Тут точно замішана якась третя сторона. Тому, на мій погляд, потрібно відновити радянську традицію - на кожен матч з командою повинні їздити п'ять співробітників ФСБ. Найкраще, щоб чекісти були впроваджені до складу команди, і ніхто не знав, хто він насправді. Коротше, в збірній повина бути людина, відповідальна за морально-політичну обстановку.

Зараз, за ​​підсумками матчу з Бельгією, потрібно зробити висновки і провести розслідування. Якщо з'ясується, що ніхто їх не труїв і не опромінював, то тренер повинен бути замінений, а футболісти - позбутися преміальних за цю гру. У матчах з Данією і Фінляндією команда повинна спокутувати провину кров'ю ", - сказав Малінковіч.