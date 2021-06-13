Російський депутат: збірну могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу

 Лідер партії Комуністи Росії: збірну Росії могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Англії переграла Хорватію на Євро-2020
Сьогодні 17:51 656
Євро-2020. Збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію
Сьогодні 19:00 347
Євро-2020. Австрія - Пн. Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE
Сьогодні 18:36 1042
Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:01 4643
Євро-2020. Англія - Хорватія 1:0. Як це було
Сьогодні 17:50 4435
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 17:27 924
Шахтар офіційно оголосив про підписання бразильського півзахисника
Сьогодні 16:44 533
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 14:57 10232 1
МЗС Росії побачило на футболках збірної України Гітлера
Сьогодні 14:24 1983
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 13:41 5247
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:47 250
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:28 942
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:13 1162
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:13 3799 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 11:00 909
Справжній детектив. Українська тенісистка розповіла про розтавання з гравцем Динамо, але потім передумала
Справжній детектив. Українська тенісистка розповіла про розтавання з гравцем Динамо, але потім передумала Valeriy Ruchka
11.06.2021 20:41 3561
У Польщі футбольний матч зупинив парашутист
У Польщі футбольний матч зупинив парашутист Valeriy Ruchka
11.06.2021 18:11 393
Хай вата палає: у Львові оголосили щедру акцію
Хай вата палає: у Львові оголосили щедру акцію Valeriy Ruchka
11.06.2021 14:46 1820
Відео дня. Ярмоленко знущається над Шевченком під час гри в тенісбол
Відео дня. Ярмоленко знущається над Шевченком під час гри в тенісбол Андрій Твердохліб
11.06.2021 14:24 1599
Напередодні Євро-2020 відбудеться прем'єра унікального фільму про збірну України
Напередодні Євро-2020 відбудеться прем'єра унікального фільму про збірну України Андрій Твердохліб
11.06.2021 13:26 362
Прямі трансляції
Навколо спорту

Російський депутат: збірну могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу

Сьогодні 19:30 730 1
Є версія Всесвітньої змови проти Росії
Російський депутат: збірну могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу

Джерело - Чемпiон.

На результат матчу між збірними Росії та Бельгії (0:3) на Євро-2020 вплинули зовнішні чинники.

Так вважає лідер партії Комуністи Росії Сергій Малінковіч.

"Рахунок 0:3 для мене шокуючий. Дуже сильно підвели хлопці в день Росії. Звичайно, вся збірна знала про цей день, тому вони повинні були краще готуватися.

Моя версія така: збірну Росії перед матчем з Бельгією могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу. Ми не знаємо, в якому стані вони виходили на поле. Тренер же не ідіот, він не хоче втрачати своє місце. І, я впевнений, з ним напевно була проведена бесіда на найвищому рівні. Але так продути ...

Тут точно замішана якась третя сторона. Тому, на мій погляд, потрібно відновити радянську традицію - на кожен матч з командою повинні їздити п'ять співробітників ФСБ. Найкраще, щоб чекісти були впроваджені до складу команди, і ніхто не знав, хто він насправді. Коротше, в збірній повина бути людина, відповідальна за морально-політичну обстановку.

Зараз, за ​​підсумками матчу з Бельгією, потрібно зробити висновки і провести розслідування. Якщо з'ясується, що ніхто їх не труїв і не опромінював, то тренер повинен бути замінений, а футболісти - позбутися преміальних за цю гру. У матчах з Данією і Фінляндією команда повинна спокутувати провину кров'ю ", - сказав Малінковіч.

Коментарі ()