Коноплянка: Я вірю в нашу збірну

Мінімальне завдання збірної України на Євро-2020 - вихід з групи.

Про це розповів півзахисник Шахтаря і збірної України Євген Коноплянка.

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"Надвдалий відбірковий турнір залишиться в пам'яті надовго. Тепер потрібно ставити нове завдання і намагатися його виконати. Я впевнений, що у всіх хлопців буде такий же настрій.

Мінімальна мета – вихід з групи. Максимальна – вихід у фінал і боротьба за титул. Так, це буде нелегко, але я вірю в диво, знаю, як команда працює, які там зараз хороші футболісти, тому вірю в нашу збірну. Коли ти не ставиш такі максимальні цілі, тобі складно чогось досягти. Настрій повинен бути тільки таким, і я впевнений, що він у хлопців є", – сказав Коноплянка у коментарі Zbirna.com.