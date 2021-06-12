Цей матч запамятається епізодом за участі Еріксена

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 червня, у матчі першому туру групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Данія програв Фінляндії.

Цей матч, перш за все, запам'ятався неприємним епізодом, який стався на 43-ій хвилині. Свідомість втратив півзахисник данської команди Крістіан Еріксен. Лікарі провели реанімацію хавбека прямо на футбольному полі. Еріксену знадобився масаж серця. Гравця відвезли до госпіталю.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група В

1 тур, 12 червня

Данія - Фінляндія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Пох’янпало

Данія: Шмейхель - Мехлу, К'єр (Вестергор 63), Крістенсен, Васс (Лаурсен 76) - Еріксен (Йенсен 43), Хейбьерг, Ділейні (Корнеліус 76) - Поульсен, Вінд (Сков Ольсен 63), Брейтуейт

Фінляндія: Градецький - впустити, О'Шонессі, Араюурі, Тойвіо, Райтала - Камара, Спарв (Шюллер 76), Луд - Пуккі (Кауко 77), Йоел Пог'янпало (Форсс 84)

Попередження: Луд 4, Спарв 51

На 74-й хвилині Хейбьерг не реалізував пенальті (воротар)