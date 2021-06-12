Лікар збірної України назвав вірогідні причини інциденту з Еріксеном

Попов - про ситуацію з Еріксеном

Джерело - ТК Футбол.

Є кілька ймовірних причин втрати свідомості півзахисника данської команди Крістіана Еріксена під час матчу з Фінляндією.

Про це заявив головний лікар збірної В’ячеслав Попов.

"В Еріксена могло бути: гострий коронарний синдром з зупинкою серця гостра серцева недостатність із зупинкою серця варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, при великому навантаженні тромбоемболія легеневої артерії", - зазначив Попов.

Наразі Еріксен вже доставлений в лікарню. Він прийшов до тями. Матч було призупинено. Гру відновили о 21:30.