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Лікар збірної України назвав вірогідні причини інциденту з Еріксеном

Вчора 21:42 1196 0
Попов - про ситуацію з Еріксеном
Лікар збірної України назвав вірогідні причини інциденту з Еріксеном
#Еріксен, #Данія

Джерело - ТК Футбол.

Є кілька ймовірних причин втрати свідомості півзахисника данської команди Крістіана Еріксена під час матчу з Фінляндією.

Про це заявив головний лікар збірної В’ячеслав Попов. 

"В Еріксена могло бути:

гострий коронарний синдром з зупинкою серця

гостра серцева недостатність із зупинкою серця

варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, при великому навантаженні тромбоемболія легеневої артерії", - зазначив Попов.

Наразі Еріксен вже доставлений в лікарню. Він прийшов до тями. Матч було призупинено. Гру відновили о 21:30.

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