Лікар збірної України назвав вірогідні причини інциденту з Еріксеном

Джерело - ТК Футбол.
Є кілька ймовірних причин втрати свідомості півзахисника данської команди Крістіана Еріксена під час матчу з Фінляндією.
Про це заявив головний лікар збірної В’ячеслав Попов.
"В Еріксена могло бути:
гострий коронарний синдром з зупинкою серця
гостра серцева недостатність із зупинкою серця
варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, при великому навантаженні тромбоемболія легеневої артерії", - зазначив Попов.
Наразі Еріксен вже доставлений в лікарню. Він прийшов до тями. Матч було призупинено. Гру відновили о 21:30.