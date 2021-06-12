Зіграно матчі останньому туру ліги

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі української Першої ліги відбулися вісім матчів.

До цього туру всі питання в лізі вже були вирішенні. Верес, Чорноморець та Металіст 1925 вийшли до УПЛ, Верес достроково став чемпіоном Першої ліги, а Кремінь та Кристал вилетіли до Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга

30 тур, 12 червня

Агробізнес - Миколаїв 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Яворський, 1:1 - 41 Груша

Кристал - Нива 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Ходаковський, 1:1 - 34 Кисленко

Металіст 1925 - ВПК-Агро 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Бєляєв, 1:1 - 26 Батюшин, 1:2 - 90+1 Воробей

Альянс - Кремінь 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Галата, 1:1 - 44 Агапов

Волинь - Чорноморець 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 26 Бугай, 1:1 - 42 Оринчак, 1:2 - 52 Авагімян

Авангард - Прикарпаття 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Бородай, 2:0 - 45 Бородай, 3:0 - 64 Гунічев, 3:1 - 69 Цюцюра

Гірник-Спорт - Верес 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Кучеров, 0:2 - 77 Дахновський, 1:2 - 90+1 Богомаз

Полісся - Оболонь 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Слободян, 0:2 - 32 Мединський, 1:2 - 52 Грицук