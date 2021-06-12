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Циганков: Максимальна мета - виграти Євро-2020

Сьогодні 14:14 207 0
Віктор Циганков прокоментував старт Євро-2020
Циганков: Максимальна мета - виграти Євро-2020
#Циганков, #Євро-2020

Джерело - uefa.com.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився очікуваннями від чемпіонату Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Очікування від Євро-2020? Звичайно ж, найвищі. Коли в дитинстві дивишся такі турніри, то лише мрієш в них участь як футболіст. Ну і виграти теж. Я розумію, що збірна України в будь-якому випадку не є фаворитом, але ми їдемо на ЄВРО не для того, щоб просто взяти участь.

Природно, наша максимальна мета - виграти турнір. Наскільки у нас це вийде, будемо дивитися від гри до гри. Звичайно ж, для України в першу чергу важливо вийти з групи. Якщо вийде, то при хорошому жеребки ми цілком можемо домогтися чогось більшого. У всякому разі, я і вся команда в це віримо.

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Безумовно, ЄВРО - це рівень, до якого потрібно прагнути: грати проти кращих команд, кращих футболістів і тренерів. Думаю, завдяки таким турнірам кожен футболіст буде тільки рости.

Для мене важливіше загальнокомандні мети, все ж футбол - це колективний вид спорту. Але коли команда досягає результату, то кожен її футболіст теж зростає", - відзначив Циганков.

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