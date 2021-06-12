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Тренер збірної Туреччини: Це був не наш день

Сьогодні 10:26 180 0
Шенол Гюнеш прокоментував матч проти збірної Італії
Тренер збірної Туреччини: Це був не наш день
#Туреччина, #Італія, #Євро-2020

Джерело - uefa.com.

Головний тренер збірної Туреччини Шенол Гюнеш підсумував стартовий матч чемпіонату Європи-2020 проти Італії, в якому його команда зазнала поразки.

Про це розповів сам турецький спеціаліст.

"Це був не наш день. Ми почали втрачати м'яч і не могли вийти вперед. Італія була кращою - ми програли сильному супернику. Але це турнір і у нас є ще дві гри. Зараз ми будемо готуватися до поєдинку зі збірною Уельсу.

У стартовому матчі ми грали проти одного з господарів турніру, і ми розраховували показати свою гру, але Італія перевершила нас. Вони частіше забирали м'яч і не втрачали його, і вони краще використовували ширину поля. Італія просто виявилася більш готовою до матчу, ніж ми.

Чим краще виявляв себе суперник, тим сильніше ми самі віддалялися від своєї гри. Ми почали втомлюватися, ми не робили те, що хотіли. Ми хотіли зіграти в більш агресивний футбол, але цього не сталося.

Втрачені в цьому матчі очки нам був дуже допомогли, але ми грали проти команди, яка дуже давно не програє. Для нас було б добре, якби ми взяли очки, але в цьому турнірі навіть перемога не означала б, що щось вже вирішено.

У нас попереду два матчі і ми хочемо здобути перемоги в обох іграх. Сподіваюся і хочу, щоб ми показали належний рівень гри в матчі з Уельсом, і взяли необхідні очки", - відзначив Гюнеш.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу-відкриття Євро-2020.

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