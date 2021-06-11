Львівські Карпати програли Ниві. Результати матчів 26 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 26-му турі української Другої ліги відбулися вісім матчів.
Волинь-2 - Ужгород 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Чонка, 1:1 - 81 Теслюк
Епіцентр - Поділля 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Каверін, 0:2 - 32 Карпенко, 0:3 - 75 Мораренко
Карпати Галич - Чернігів 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Лебедь, 1:1 - 74 Кохановський, 2:1 - 76 Вербний
Карпати Львів - Нива 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Маляренко, 1:1 - 62 Раделицький, 1:2 - 85 Зеленевич
Чайка - Діназ 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 85 Ічанський
Група Б
Нікополь - Балкани 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 78 Серденюк
Реал Фарма - Металург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Луньов, 2:0 - 89 Глушач
Дніпро - Кривбас 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Черній, 0:2 - 17 Берко, 1:2 - 72 Савісько, 1:3 - 86 Черній
Раніше, Буковина переграла Оболонь-2 у 26 турі Другої ліги.