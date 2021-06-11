Нагельсманн бажає утримати Комана у Баварії

Джерело - sport.ua.
Майбутнє півзахисника Баварії Кінгслі Комана залишається невизначеним.
Про це повідомляє Sport1.
Інтерес до футболіста проявляє Манчестер Юнайтед, який може включитися в боротьбу за француза, якщо не зможе купити у дортмундської Боруссії Джейдона Санчо.
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розраховує на футболіста і хоче його утримати. Сам Коман не проти залишитися, але бажає отримувати у 2 рази більше, ніж зараз.
Чинний контракт 24-річного Комана закінчується влітку 2023 року.
Раніше, Левандовський влітку може покинути Баварію.