Нагельсманн бажає утримати Комана у Баварії

24-річного хавбека хоче підписати Манчестер Юнайтед

Майбутнє півзахисника Баварії Кінгслі Комана залишається невизначеним.

Про це повідомляє Sport1.

Інтерес до футболіста проявляє Манчестер Юнайтед, який може включитися в боротьбу за француза, якщо не зможе купити у дортмундської Боруссії Джейдона Санчо.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розраховує на футболіста і хоче його утримати. Сам Коман не проти залишитися, але бажає отримувати у 2 рази більше, ніж зараз.

Чинний контракт 24-річного Комана закінчується влітку 2023 року.

Раніше, Левандовський влітку може покинути Баварію.