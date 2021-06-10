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Навколо спорту

Колос розпочав підготовку до нового сезону

Сьогодні 21:11 262 0
Команда вийшла з відпустки
Колос розпочав підготовку до нового сезону
#Колос, #УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Колос вийшов з відпустки і почав підготовку до сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда з Ковалівки зібралася на своїй базі. Перше тренувальне заняття мало втягуючий характер.

До 15 червня Колос буде тренуватися на базі. 16 червня команда відправиться на перший збір до Полтави, який пройде по 26 червня.

Відзначимо, що до своєї нової команди приєднався грузинський нападник Ніка Сітчінава.

Також повернувся до тренувань Євген Морозко, який знаходився в лазареті з грудня. Найближчий місяць хавбек працювати за індивідуальною програмою, після чого повинен приєднатися до загальної групи.

Команда Руслана Костишина зайняла четверте місце в УПЛ. Колектив виступить в Лізі Конференцій.

Раніше, Колос підписав Сітчінаву.

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