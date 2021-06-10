Вейналдум підписав контракт з ПСЖ

30-річний нідерландський півзахисник Джорджіньо Вейналдум перейшов з Ліверпуля у ПСЖ на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Контракт із футболістом розрахований до літа 2024 року.
Вейналдум захищав кольори Ліверпуля після переходу з Ньюкасла літом 2016 року за €27,5 мільйонів. Минулого сезону футболіст провів за червоних 51 матч у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.
Орієнтовна вартість футболіста складає €30 мільйонів.
Вейналдум увійшов до складу збірної Нідерландів на Євро-2020. Всього в активі хавбека 75 матчів за нідерландську національну команду, де він забив 22 м'ячі.